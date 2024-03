Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Zeugen gesucht: Zaun des jüdischen Friedhofs in Güstrow beschädigt

Rostock (ots)

Nachdem der Zaun des jüdischen Friedhofs in Güstrow beschädigt wurde, hat der polizeiliche Staatsschutz der Kriminalpolizeiinspektion Rostock die Ermittlungen übernommen.Beamte des Polizeihauptreviers Güstrow stellten im Rahmen einer Streifenfahrt einen beschädigten Davidstern am Zaun des Friedhofs fest.

Am Tatort konnten durch die Polizeibeamten Spuren gesichert werden. Die Ermittler hoffen nun auch auf Hinweise aus der Bevölkerung. Wer hat am Montag, dem 11.03.2024, in der Zeit von 15:00 Uhr bis 22:00 Uhr in der Neukruger Straße in Güstrow Beobachtungen gemacht, die für die Kriminalpolizei von Bedeutung sein könnten.

Hinweise nehmen der Kriminaldauerdienst Rostock unter der Telefonnummer 0381/4916-1616, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell