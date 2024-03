Polizei Bonn

POL-BN: Wachtberg-Berkum: Alkoholisierter Autofahrer verbrachte Nacht im Polizeigewahrsam

Wachtberg (ots)

Ein umfangreiches Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit am Steuer sowie Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte wurde am Sonntag (10.03.2024) gegen einen 30-jährigen Autofahrer eingeleitet. Er war gegen 15:20 Uhr auf der Landstraße 123 bei Berkum von Beamten der Polizeiwache Meckenheim angehalten und kontrolliert worden. Dabei stellte sich heraus, dass er augenscheinlich unter Alkoholeinwirkung stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,6 Promille. Als dem Mann eröffnet wurde, dass ihm auf einer Polizeiwache durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen werden soll, sperrte er sich gegen das Einsteigen in den Streifenwagen und beleidigte die Beamten. Während der Fahrt versuchte er, einen neben ihm auf der Rückbank sitzenden Polizeibeamten durch Kopfstöße zu verletzten. Daraufhin wurde er in das Gewahrsam des Polizeipräsidiums gebracht. Dort wurde ihm durch eine Ärztin eine Blutprobe zur Beweissicherung entnommen. Eine Richterin verfügte, dass der 30-Jährige zur Verhinderung von Straftaten bis zum Montagmorgen im Polizeigewahrsam bleiben musste. Der Führerschein des Tatverdächtigen wurde sichergestellt. Das von ihm benutzte Auto wurde mit einem Abschleppwagen abtransportiert.

