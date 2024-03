Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Streit unter Jugendlichen

Kaiserslautern (ots)

Am Mittwochnachmittag wurde die Polizei zum Fackelrondell gerufen. Im Essensbereich eines Einkaufszentrums gerieten mehrere Jugendliche in einen Streit. Nach bisherigen Ermittlungen forderte einer der Jugendlichen von einem 14-Jährigen Geld. Aus Angst übergab er die Scheine in Höhe eines niedrigen zweistelligen Betrags und flüchtete sich anschließend in einen Linienbus. Die Gruppe verfolgte den jungen Mann bis zum Bus und bedrohte ihn verbal. Die Polizei ermittelt jetzt wegen des Verdachts des Raubs und der Bedrohung. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 bei der Kriminalpolizei in Kaiserslautern zu melden. |kfa

