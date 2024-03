POL-PPWP: Fahrrad gestohlen

Kaiserslautern (ots) - Um in der Mittagspause etwas essen zu gehen, parkte ein 51-Jähriger am Mittwochmittag, 6. März, von 12 bis 13 Uhr, seinen Toyota Tacoma ordnungsgemäß in der Kaiserstraße in Höhe der Hausnummer 77. Als er zu seinem Wagen zurückkehrte, lag das Spiegelgehäuse auf dem Boden. Nach ersten Ermittlungen streifte ein anderes Fahrzeug den Toyota beim Vorbeifahren und entfernte sich anschließend ...

mehr