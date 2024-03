POL-PPWP: Unfallflucht während der Mittagspause

Kaiserslautern (ots) - In einem Mehrfamilienhaus in der Slevogtstraße hat es in der Nacht zum Mittwoch gebrannt. Kurz vor 4 Uhr brach das Feuer aus derzeit unbekannten Gründen im Keller des Anwesens aus. Das Haus wurde durch die Feuerwehr evakuiert, der Brand gelöscht. Die Hausbewohner konnten am Vormittag bereits in ihre Wohnungen zurückkehren. Der Keller kann aktuell nicht betreten werden. Die Polizei geht derzeit ...

