Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben/Edesheim/Kirrweiler - Geschwindigkeitskontrollen

Edenkoben/Edesheim/Kirrweiler (ots)

Am heutigen Vormittag wurden durch die Edenkobener Polizei an drei Örtlichkeiten Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Vorbildlich fuhren die meisten Verkehrsteilnehmer in der Luitpoldstraße in Edenkoben. Hier wurden innerhalb einer halben Stunde lediglich zwei Autofahrer ertappt, die die angeordnete Höchstgeschwindigkeit von 30km/h überschritten. Weniger vorbildlich hingegen waren die Autofahrer in Edesheim in der Staatsstraße und in Kirrweiler am Bahnhof unterwegs. In Edesheim wurden in knapp eindreiviertel Stunden 35 Autofahrer kontrolliert, die schneller als die erlaubten 30km/h unterwegs waren. Hier fuhr der schnellste fast doppelt so schnell wie erlaubt mit 57km/h. In Kirrweiler fuhren in etwas weniger als einer Stunde zehn Fahrer schneller die erlaubten 50km/h, die Spitzenreiterin 74km/h. Die Polizei appelliert: Geschwindigkeitsüberschreitungen sind nach wie vor eine der Hauptunfallursachen. Passen Sie Ihre Geschwindigkeit stets den örtlichen Begebenheiten an und halten Sie sich an die angeordneten Höchstgeschwindigkeiten.

