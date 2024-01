POL-NOM: Verbotenes Kraftfahrzeugrennen

Northeim (ots) - 37154 Northeim, Am Kalbesbrook, Donnerstag, 11.01.2024, 20:00 - 21:00 Uhr, Northeim (Gro) Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am Donnerstag im Zeitraum von 20 - 21 Uhr. Ein in der Straße "Am Kalbesbrook" abgestellter PKW VW wurde beschädigt. Es entstand Sachschaden im Wert von ca. 1.500 Euro. Mögliche Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Northeim ...

