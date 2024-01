Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Eine verletzte Person nach Brand in Wohnung

Northeim (ots)

37170 Uslar, Eichhagen, Donnerstag, 11.01.2024, 20.55 Uhr

Am Donnerstagabend kam es in einer Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Eichhagen" zu einem Brand.

Aus bisher ungeklärter Ursache geriet ein Stapel Brennholz vor dem Holzofen im Wohnzimmer der tatbetroffenen Wohnung in Brand. Das Feuer schlug im weiteren Verlauf auf den dort ausgelegten Parkettboden über. Ein 61-jähriger Nachbar aus dem selben Haus wurde durch den 82-jährigen Bewohner auf den Brand aufmerksam gemacht und begann umgehend mit der Löschung des Brandes.

Die alarmierte Ortsfeuerwehr Uslar war mit rund 30 Einsatzkräften vor Ort und den Brand vollständig löschen.

Der 82-jährige Bewohner erlitt eine Rauchgasintoxikation und wurde in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Die weiteren Hausbewohner wurden nicht verletzt.

Der geschätzte Schaden liegt bei rund 15000,00 Euro. Das Haus ist aktuell nicht bewohnbar.

Der Brandort wurde durch die Polizei Northeim beschlagnahmt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell