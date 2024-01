Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Reifen zerstochen und Lack zerkratzt

Einbeck (ots)

Dassel-Hilwartshausen (pap) In der Dasseler Ortschaft Hilwartshausen wurde am Dienstag, 09.01.2024, zwischen 20.00 und 21.30 Uhr ein Pkw beschädigt. Der 45 Jahre alte Geschädigte aus einem Dasseler Ortsteil hat seinen schwarzen Pkw Opel Astra gegen 20.00 Uhr in der Straße Hasenwinkel abgestellt. Er musste dann später feststellen, dass ein bislang unbekannter Täter drei Reifen des Autos zerstochen hat. Weiterhin wurde der Lack am vorderen, rechten Kotflügel zerkratzt. Die Schadenshöhe muss noch ermittelt werden. Zeugen, die Hinweise hierzu geben können, setzen sich bitte mit der Polizeistation Dassel oder dem Polizeikommissariat Einbeck in Verbindung.

