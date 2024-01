POL-NOM: Glätte führt zu Blechschäden

Northeim (ots) - 37176 Nörten-Hardenberg, Vor dem Walde, Donnerstag, 11.01.2024, 01.42 Uhr NORTHEIM (mil) Donnerstagnacht kam es zu einem Diebstahl eines grauen Audi A4(Keyless-Go-System), welcher am Fahrbahnrand unmittelbar zur Nähe des Wohnhauses der Geschädigten in der o.g. Straße geparkt stand. Über eine Videoaufzeichnung am Haus konnte die 43-jährige Geschädigte am Morgen nachvollziehen, dass sich um 01.42 Uhr zwei männliche Personen vor dem Haus und im weiteren ...

