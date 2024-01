POL-NOM: Auf Lidl Parkplatz Auto beschädigt

Northeim (ots) - Northeim OT Langenholtensen, Untere Dorfstraße, Freitag, 12.01.2024, 00.25 Uhr LANGENHOLTENSEN (Wol) - Eine leicht verletzte Person. Am Freitag gegen 00.25 Uhr wurde über den Notruf ein Wohnungsbrand in der "Untere Dorfstraße" in Langenholtensen gemeldet. Der Brand entstand aus bisher unbekannter Ursache in einer Wohnung in der ersten Etage. Durch den 35-jährigen Bewohner wurde der Brand selbst ...

