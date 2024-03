Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Geldbeutel aus Jacke gestohlen

Kaiserslautern (ots)

Eine 73-jährige Stadtbewohnerin wurde am Mittwochvormittag Opfer eines Taschendiebstahls. Wie die Seniorin mitteilte, war sie zwischen 10:30 Uhr und 10:45 Uhr in einem Supermarkt in der Pariser Straße einkaufen. Als sie die Lebensmittel an der Kasse zahlen wollte, bemerkte die Frau, dass der Geldbeutel nicht mehr da war. In dem schwarzen Kunstleder-Portemonnaie befanden sich neben Ausweisdokumenten und diverser Schlüssel auch ein dreistelliger Geldbetrag. Die Börse hatte die Geschädigte zuvor in ihrer Jackentasche verstaut. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht jetzt Zeugen. Wem sind Personen aufgefallen? Wer hat Verdächtiges wahrgenommen? Hinweise werden unter der Telefonnummer 0631 369-2620 von der Kriminalpolizei in Kaiserslauterern entgegengenommen. |kfa

