Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Trunkenheitsfahrt endet in der Leitplanke

Werl-Hilbeck (ots)

Am 26. November, gegen 03:00 Uhr, kam es auf der Werler Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 33-jähriger Audi-Fahrer aus Hamm war in Richtung Werl unterwegs. In Höhe des Pendlerparkplatzes verlor der 33-Jährige in einer Linkskurve die Kontrolle über seinen Audi und kollidierte mit der Leitplanke. Durch den Aufprall wurde der Audi-Fahrer leicht verletzt und in ein örtliches Krankenhaus verbracht. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 33-Jährige alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille. Im Krankenhaus wurde ihm eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.(ja)

