Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Bei Einbruch gestört - Täter fliehen

Kaiserslautern (ots)

Dieser Schock dürfte für einen Bewohner der Burgeherrenstraße noch lange nachwirken. Was war passiert? Am Mittwoch, gegen 13:30 Uhr bemerkte der Mann, dass sich drei dunkel gekleidete, unbekannte Personen an der Zugangstür zu seiner Wohnung zu schaffen machten. Als es den Tätern nicht gelang, die Tür aufzuhebeln, warfen sie kurzerhand eine Fensterscheibe ein. Einer der drei Männer betrat gerade das Gebäudeinnere, als der Bewohner auf sich aufmerksam machte. Die Gauner ergriffen daraufhin die Flucht in Richtung Gelterswoog. Laut Beschreibung sind alle Tatverdächtigen zwischen 1,60 Meter und 1,70 Meter groß, 20 bis 30 Jahre alt, von kräftiger Statur, haben eine dunkle Hautfarbe und dunkle Haare. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Einbruchs aufgenommen. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder weitere Angaben zu den mutmaßlichen Tätern machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 bei der Kriminalpolizei in Kaiserslautern zu melden. |kfa

