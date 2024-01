POL-EN: Vermisste Minderjährige - Wo ist Alina B.?

Hattingen (ots) - Am 22.01.24, um 12:45 Uhr, befuhr ein 69 jähriger Sprockhöveler mit seinem Ford einen Parkplatz an der Augustastraße. Dabei übersah er eine 59 jährige Velberterin, die den Parkplatz zu Fuß überquerte. Die Fußgängerin wurde bei dem Zusammenstoß mit dem Ford zu Boden gestoßen und im Anschluss leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Am PKW entstand kein Sachschaden. Rückfragen bitte an: ...

