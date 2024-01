POL-EN: Hattingen - Verkehrsunfall mit Verletzten

Gevelsberg (ots) - In der Zeit vom 18.01.24, 16:00 Uhr bis 21.01.24, 12:30 Uhr, hebelten unbekannte Täter ein Balkonfenster eines Einfamilienhauses im Oberbraker Weg auf und gelangten so in das Haus. Im Haus hebelten sie weitere verschlossene Türen auf und durchsuchten das Haus. Anschließend verließen sie das Haus in unbekannte Richtung. Ob etwas erbeutet wurde, steht noch nicht fest. Rückfragen bitte an: ...

