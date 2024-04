Polizei Bielefeld

POL-BI: Räuber erbeutet Handtasche - Zeugen gesucht

Bielefeld (ots)

KK/ Bielefeld - Mitte - Am Samstagabend (20.04.2024), gegen 19:00 Uhr, wurden ein 18-jähriger Bielefelder und eine 19-jährige Bielefelderin Opfer eines unbekannten Räubers.

Auf der Friedenstraße, in Gehrichtung Jöllenbecker Straße, entriss der entgegenkommende Räuber dem 18-Jährigen die Handtasche seiner Freundin sowie eine Tüte mit gekaufter Kleidung.

Er flüchtete von dem dortigen Parkhaus an der Friedenstraße in Richtung Bahnhofstraße. Der Bielefelder verfolgte den flüchtenden Täter daraufhin zu Fuß. Auf der Bahnhofstraße warf der Unbekannte die Tüte mit den Kleidungsstücken weg und setzte seine Flucht in Richtung Hauptbahnhof weiter fort. In Höhe der Feilenstraße verlor der 18-jährige Verfolger den Flüchtigen aus den Augen.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 180cm groß, ca. 30 Jahre alt, europäisches Erscheinungsbild, schmale Statur, braune Haare. Er soll mit einer dunklen Hose und einer blauen Jacke bekleidet gewesen sein.

Der flüchtige Täter erbeutete eine schwarze Damenhandtasche mit silberner Umrandung und Schlangenmuster, einen dreistelligen Bargeldbetrag sowie den Personalausweis der 19-jährigen Bielefelderin.

Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer: 0521/545-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell