Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: In Bäckerei eingebrochen

Landkreis Sömmerda (ots)

In der Nacht zu Mittwoch trieben Einbrecher ihr Unwesen in einer Bäckerei in Kölleda im Landkreis Sömmerda. Die Unbekannten waren in die Geschäftsräume eingebrochen und hatten nach Beute gesucht. Dabei durchwühlten sie Schränke und Schubladen. Die Diebe fanden schließlich nur Schlüssel und Kleingeld im Wert von drei Euro. Anschließend verschwanden sie unerkannt. Auf ihrem Diebeszug hinterließen die Täter einen Sachschaden in Höhe von 100 Euro. (SE)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell