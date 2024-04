POL-BI: Neue Erkenntnisse zum tödlichen Verkehrsunfall mit Beteiligung eines Quads - Polizei sucht weitere Zeugen und einen beteiligten Pkw

Bielefeld (ots) - SI / Bielefeld / Mitte - Kriminalbeamte ermitteln wegen gefährlicher Körperverletzung, nachdem ein Mann am Donnerstag, 25.04.2024, zwei Fahrradfahrerinnen an der Friedrich-Ebert-Straße zu Fall brachte und anschließend flüchtete. Eine 52-jährige Bielefelderin fuhr gegen 08:45 Uhr auf dem Radweg der Friedrich-Ebert-Straße in Fahrtrichtung ...

