Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 240304.7 Heide: Taschendieb bei Aldi unterwegs

Heide (ots)

Am vergangenen Freitag hat ein Unbekannter eine Kundin eines Supermarktes in Heide bestohlen. Der Täter erbeutete 70 Euro, die Polizei sucht nun nach Zeugen.

In der Zeit von 12.00 Uhr bis 12.10 Uhr hielt sich die Geschädigte bei Aldi in der Hamburger Straße auf. Ihre Geldbörse verwahrte die Dame in ihrer Handtasche, die sie zumeist am Körper trug und nur kurzzeitig an den Einkaufswagen hängte. Kurz vor dem Bezahlen bemerkte die 70-Jährige dann, dass ihr Portemonnaie weg war. Eine verdächtige Person hatte die Heiderin während des Einkaufens nicht bemerkt.

Zeugen, die Hinweise auf den Dieb geben können, sollten sich bei der Polizei in Heide unter der Telefonnummer 0481 / 940 melden.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell