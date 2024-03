POL-IZ: 240304.4 Heide: Mit knapp zwei Promille am Steuer

Büsum (ots) - Am Samstag ist eine Frau in Büsum beim Einparken leicht gegen ein anderes Fahrzeug geraten. Zwar entstand nur ein sehr geringer Schaden, aber weil die Unfallverursacherin nicht nüchtern war, erwartet sie nun eine Strafanzeige. Um 18.20 Uhr parkte eine 63-Jährige ihren Ford auf dem Aldi-Parkplatz in der Heider Straße in eine Parklücke ein. Dabei stieß sie gegen einen abgestellten Van, in dem der Nutzer ...

