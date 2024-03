Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 240304.3 Büsum: Anzeige nach Parkplatzrempler

Büsum (ots)

Am Samstag ist eine Frau in Büsum beim Einparken leicht gegen ein anderes Fahrzeug geraten. Zwar entstand nur ein sehr geringer Schaden, aber weil die Unfallverursacherin nicht nüchtern war, erwartet sie nun eine Strafanzeige.

Um 18.20 Uhr parkte eine 63-Jährige ihren Ford auf dem Aldi-Parkplatz in der Heider Straße in eine Parklücke ein. Dabei stieß sie gegen einen abgestellten Van, in dem der Nutzer noch saß. Da die Beteiligten sich vor Ort nicht einigen konnten, informierten sie die Polizei. Die Beamten stellten daraufhin bei der Frau Atemalkoholgeruch fest. Ein durch sie absolvierter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,48 Promille. Die Einsatzkräfte ordneten die Entnahme einer Blutprobe bei der Unfallverursacherin an und fertigten eine Strafanzeige wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs infolge des Genusses alkoholischer Getränke.

Die Schäden an den Unfallfahrzeugen waren minimal und dürften bei nur 50 Euro je Fahrzeug liegen.

Merle Neufeld

