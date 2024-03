POL-IZ: 240304.1 Brunsbüttel: Gewässerverunreinigung im Betriebshafen des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamts (WSA) in Brunsbüttel

Itzehoe (ots) - Innerhalb der letzten Tage haben Unbekannte in Itzehoe in zwei Fällen unerlaubt Reifen entsorgt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Verantwortlichen geben können. Vom 26. auf den 27. Februar 2024 und in der Nacht zum 29. Februar 2024 haben Unbekannte zunächst 21 und dann 34 Altreifen auf einem Parkplatz in der Hafenstraße 19 ...

