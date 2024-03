Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 240301.1 Itzehoe: Folgemeldung zu 240229.1 - Durchsuchungseinsatz der Bezirkskriminalinspektion Itzehoe

Itzehoe (ots)

Der Durchsuchungseinsatz des Kommissariats 4 der Bezirkskriminalinspektion Itzehoe unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Itzehoe am gestrigen Donnerstag im Zusammenhang mit Ermittlungen gegen verschiedene Beschuldigte wegen des Verdachts des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge, Geldwäsche und weiteren Delikten hat sich bis in den Nachmittag erstreckt.

Durch Feststellungen an den 29 Durchsuchungsobjekten in Schleswig-Holstein und in Hamburg ergaben sich Hinweise auf sieben weitere Objekte, die die Einsatzkräfte in der Folge ebenfalls durchsuchten.

Insgesamt vollstreckten die Beamten fünf Haftbefehle. Bei den Betroffenen handelte es sich um Männer im Alter von 22 bis 37 Jahren. Die letzte Verkündung eines Haftbefehls gegen einen 30-Jährige erfolgt heute am Amtsgericht Itzehoe.

Im Ergebnis haben die Einsatzkräfte unter anderem vier Kilogramm Cannabis, etwa 200 Gramm Kokain und diverse Waffen sichergestellt. Zudem beschlagnahmten sie fünf Fahrzeuge, diverse Wertgegenstände und Buch- und Bargeld in Höhe von mehr als 500.000 Euro.

Weitere Details können aktuell nicht genannt werden, die Ermittlungen erstreckten sich bis in die Nacht des gestrigen Tages und dauern weiterhin an.

Merle Neufeld

