POL-IZ: 240229.2 Itzehoe: Einbruch in Jetski-Geschäft

Burg (ots) - In der Nacht zu heute hat ein Minderjähriger versucht, am Burger Bahnhof ein Auto kurzzuschließen. Außerdem machte er sich an Fahrrädern zu schaffen, scheiterte jedoch an den Schlössern. Gegen 01.00 Uhr meldete ein Zeuge eine Person, die sich in ein nicht verschlossenes Auto am Bahnhof in Burg gesetzt hatte und offensichtlich versuchte, den Wagen zu starten. Auf laute Absprache flüchtete der ...

