Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 240229.3 Lägerdorf: Jugendliche Sprayer ertappt

Lägerdorf (ots)

Am Mittwochabend haben zwei jugendliche Farbschmierer in Lägerdorf einige Schäden verursacht. Eine Zeugin beobachtete sie dabei und alarmierte die Polizei.

Kurz vor 20.00 Uhr hat eine Anwohnerin der Rosenstraße zwei männliche Personen bemerkt, die ihr Haus mit Farbe verunstalteten. Die Frau begab sich nach draußen und informierte die Polizei. Die 14- und 16-Jährigen wollten angeblich nichts mit den Graffitis zu tun haben, die sich nicht nur am Haus der Zeugin befanden, sondern auch an vier weiteren Objekten. Allerdings - und das machte das Duo verdächtig - hatten die Jugendlichen zwei Spraydosen in Farbe der festgestellten Tags dabei und Farbreste an den Händen.

Die Beamten fertigten eine Strafanzeige wegen der Sachbeschädigung, die Schadenshöhe dürfte sich auf etwa 1.500 Euro belaufen. Die Jugendlichen übergaben die Polizisten final an einen Verantwortlichen.

Merle Neufeld

