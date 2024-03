POL-IZ: 240301.2 Glückstadt: Zeugen nach Sachbeschädigung gesucht

Itzehoe (ots) - In der Nacht zum Mittwoch sind Unbekannte in ein Jetski-Geschäft in Itzehoe eingebrochen. Sie entwendeten unter anderem ein Wasserfahrzeug, die Polizei sucht nun nach Zeugen. Im Zeitraum von Dienstag, 22.00 Uhr, bis zum Mittwoch, 08.40 Uhr, verschafften sich Einbrecher gewaltsam Zutritt zu dem Laden in der De-Vos-Straße. Aus dem Laden stahlen sie unter anderem einen Jetski von Yamaha im Wert von 13.000 ...

