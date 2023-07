Feuerwehr Bremen

FW-HB: Feuer nach Explosion: Reihenendhaus einsturzgefährdet

Bremen-Blumenthal (ots)

Eine Explosion und ein Brand beschädigten am Dienstagmorgen, 04.07.2023, ein zweigeschossiges Wohnhaus in der Hinnebecker Straße in Bremen-Nord massiv. Verletzt wurde niemand. Das betroffene Reihenendhaus war (und ist) einsturzgefährdet.

Der Feuerwehr- und Rettungsleitstelle wurde um 7:12 Uhr die Explosion in dem Wohnhaus gemeldet. Entsprechend groß war das von Anfang an alarmierte Kräfteaufgebot. Am Einsatzort eingetroffen ging ein Atemschutztrupp vor, um noch nach Personen zu suchen und das Feuer im Keller zu löschen. Allerdings stellte sich schnell heraus, dass sich der Bewohner zum Zeitpunkt des Ereignisses nicht in dem Wohnhaus befand.

Kurz danach konzentrierten sich die Löschmaßnahmen auf den äußeren Bereich. Über zwei Drehleitern nahmen die Einsatzkräfte die Dachhaut auf und löschten kleine Brände im Dachbereich. Die Maßnahmen dauerten einige Zeit. Fachberater vom Technischen Hilfswerk unterstützten die Feuerwehr in der Bewertung des Zustands des Gebäudes. Das Brandobjekt wurde als einsturzgefährdet eingestuft.

Gegen 12 Uhr waren die Maßnahmen der Gefahrenabwehr für die Feuerwehr abgeschlossen. Das betroffene Gebäude war und ist stark zerstört und unbewohnbar. Wie stark die Nachbargebäude in Mitleidenschaft gezogen wurden, müssen Statiker bewerten.

Im Einsatz waren zirka 75 Kräfte: Einheiten der Feuer- und Rettungswachen 5, 6 und 7, der Freiwilligen Feuerwehren (FF) Bremen-Blumenthal und -Farge sowie die Rüsteinheit der FF Huchting, der Fernmeldedienst der Freiwilligen Feuerwehren mit der Drohnengruppe, Führungsdienste und weitere Kräfte der Berufsfeuerwehr sowie des stadtbremischen Rettungsdienstes.

Original-Content von: Feuerwehr Bremen, übermittelt durch news aktuell