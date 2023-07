Feuerwehr Bremen

FW-HB: Dachstuhlbrand in umgebauter Stadtvilla

Bremen-Schwachhausen (ots)

Am Montagabend, 03.07.2023, brach ein Feuer im Dach einer großen Stadtvilla am Schwachhauser Ring aus. Durch den Brand wurde das Gebäude stark beschädigt. Das Wohnhaus befand sich zu diesem Zeitpunkt in der finalen Bauphase. Gebrannt hatten vor allem Photovoltaik-Schindeln, mit denen das Dach auf einer großen Fläche eingedeckt war. Verletzt wurde niemand.

Gegen 15:40 Uhr erreichten Notrufe die Feuerwehr- und Rettungsleitstelle, die Anrufer meldeten eine Rauchentwicklung aus dem Dach des Gebäudes. Die ersten Einsatzkräfte vor Ort bestätigten: starke Rauchentwicklung und die rechte Seite des Daches im Vollbrand. Es befanden sich keine Personen im Gebäude. Bei dem Brandobjekt handelte sich um ein viergeschossiges Wohnhaus (inklusive zwei Geschosse im Dachbereich), welches sich noch im Bau befand. Die vom Feuer betroffene Dachfläche war mit Photovoltaik-Schindeln eingedeckt. In der Baustelle war es unter anderem schwierig, Drehleitern in Stellung zu bringen.

Zunächst ging ein Atemschutztrupp in den Innenangriff vor, über eine Drehleiter wurde von außen gelöscht und weitere Kräfte verhinderten ebenfalls von außen eine Brandausbreitung auf angrenzende Gebäudeteile. In der Folge führten weitere Atemschutztrupps im Inneren und Kräfte über zwei Drehleitern von außen die Löschmaßnahmen fort. Gegen 17:30 Uhr war der Brand unter Kontrolle.

Für gezielte Nachlöscharbeiten im Dachbereich nahmen die Einsatzkräfte das sogenannte COBRA-Löschsystem vor. Mit dem Hochdruck-Löschgerät schneideten sie Öffnungen in das Dach und löschten gezielt Glutnester ab. Kurz nach 19 Uhr gab der Einsatzleiter die Rückmeldung: "Feuer aus." Durch umfassende Aufräum-, Logistik- und Einsatzhygiene-Maßnahmen dauerte der Einsatz noch einige Zeit an.

Vor Ort waren Einheiten der Feuer- und Rettungswachen 1, 2, 4 und 7 sowie der Freiwilligen Feuerwehren Bremen-Lehesterdeich und -Neustadt, der Einsatzleitdienst, weitere einzelne Kräfte der Berufsfeuerwehr und Einsatzkräfte des stadtbremischen Rettungsdienstes. In Summe waren es zwischenzeitlich zirka 70 Personen.

In der Anfangsphase forderte ein erhöhtes Einsatzaufkommen die Feuerwehr- und Rettungsleitstelle und die ausgerückten Einheiten. Kurz vor der Meldung über den Dachstuhlbrand, rückte ein Großaufgebot zu einem gemeldeten Kellerbrand (ebenso in Schwachhausen) aus, während der ersten Einsatzmaßnahmen am Schwachhauser Ring lief eine Brandmeldeanlage in einem Einkaufszentrum in Hastedt ein. Beide weitere Einsatzlagen waren glücklicherweise schnell abgearbeitet.

Original-Content von: Feuerwehr Bremen, übermittelt durch news aktuell