FW-HB: Unwetterlage: Über 160 Einsätze fordern die Feuerwehr

Bremen-Findorff (ots) - Am Montagabend, 19.06.2023, mussten 35 Einsatzkräfte ein Feuer in einem Entsorgungsbetrieb löschen. Es brannten Recyclingprodukte in einer Förderanlage. Gegen 20:40 Uhr begann der Einsatz. Als die ersten Einheiten am Einsatzort eintrafen, brannte es im Bereich einer Förderanlage, die Betriebshalle war verraucht. Glücklicherweise befanden sich keine Personen mehr in der Halle. Die Einsatzkräfte führten gezielte Löschmaßnahmen durch und ...

