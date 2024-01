Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - gestohlener Van wieder aufgefunden

Unna (ots)

Der am heutigen Morgen in der Rembrandtstraße in Unna gestohlene GMC Van mit dem Kennzeichen UN-F 69 ist wieder aufgefunden worden.

Zeugen konnten das Fahrzeug auf einem Parkplatz in der Karlstraße in Unna entdecken. Eine eingesetzte Streifenwagenbesatzung stellte frische Unfallspuren im Bereich der Front und des Hecks fest. Die Ermittlungen hierzu wurden aufgenommen.

Zeugen, die Hinweise zum möglichen Unfallhergang oder zu Personen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiwache in Unna unter der Rufnummer 02303-921-3120 oder 921-0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de zu wenden.

