Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - PKW Diebstahl - Van entwendet

Unna (ots)

Heute (28.01.2024) wurde in den frühen Morgenstunden ein GMC Van in einer auffälligen, metallic blauen Lackierung mit orangenen Flammen an beiden Seiten aus einer Einfahrt in der Rembrandtstraße entwendet.

Nach ersten Ermittlungen wurde das mit den amtlichen Kennzeichen UN-F 69 versehene Fahrzeug gegen 04.10 Uhr aus der Einfahrt gefahren.

Wer kann Angaben zum Diebstahl oder Verbleib des Fahrzeugs machen? Hinweise bitte an die Polizei Unna unter der Rufnummer 02303-921-3120 oder 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de .

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell