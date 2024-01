Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Zeugen nach Fahrzeugbrand gesucht

Schwerte (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (28.01.2024)gegen 03.13 Uhr kam es zu einem Fahrzeugbrand in der Straße Bürenbrucher Weg in Schwerte.

Dabei wurde das Fahrzeug eines 35- jährigen Schwerters albanischer Staatsangehörigkeit vollständig zerstört. Zum jetzigen Zeitpunkt wird von Brandstiftung ausgegangen. Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit Hinweisen an die Polizeiwache in Schwerte unter der Rufnummer 02304-921-3320 oder per Mail an das Postfach poststelle.unna@polizei.nrw.de zu wenden

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell