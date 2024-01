Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Zeugen nach Einbruch in Reihenhaus gesucht

Unna (ots)

Bislang unbekannte Täter sind am Samstag (27.01.2024) gewaltsam in ein Reihenendhaus in der Straße Kirschbaumallee in Unna eingebrochen.

Nachdem sie zwischen 14.00 Uhr und 00.30 Uhr mehrere Räume durchsucht hatten, flüchteten die Täter. Laut erster Angaben wurden Bargeld sowie Armbanduhren entwendet.

Zeugen werden gebeten, sich mit Hinweisen an die Polizeiwache in Unna unter der Telefonnummer 02303-921-3120 oder an per Mail an das Postfach poststelle.unna@polizei.nrw.de zu wenden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell