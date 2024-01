Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Holzwickede - Öffentlichkeitsfahndung nach Urkundenfälschung

Holzwickede (ots)

Eine bisher unbekannte Täterin hat am 09.06.2023 zwischen 14.20 Uhr und 14.25 Uhr in einer Apotheke an der Straße Allee in Holzwickede versucht, gefälschte Rezepte einzulösen.

Die Tat wurde durch eine Überwachungskamera aufgezeichnet. Auf Beschluss des Amtsgerichtes Dortmund veröffentlicht die Polizei Lichtbilder der Täterin.

Folgende Personenbeschreibung: weiblich, etwa 22 bis 24 Jahre alt, schlank, dunkelbraune Haare, künstliche Wimpern, weiße Handtasche mit goldenem Tragegurt, türkises ärmelloses Top, weiße Hose und weiße Sandalen.

Hier der Link zum Fahndungsportal mit den Fotos:

https://polizei.nrw/fahndung/125795

Wer kennt diese Frau? Hinweise bitte an die Polizei in Unna unter 02303 921 3120, 921 0 oder per E-Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de .

