POL-UN: Unna - PKW-Diebstahl - grauer Toyota Auris entwendet

Werne (ots) - In der Nacht zu Freitag (26.01.2024) musste die Feuerwehr drei brennende Papiermülltonnen löschen. In der Zeit zwischen 22.48 Uhr und 23.20 Uhr wurden zwei brennende Tonnen an der Penningrode und eine weitere am Brinkhof entdeckt. Die Feuer waren schnell gelöscht; an zwei Behältern entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 650 Euro. Wer hat Verdächtiges bemerkt? Hinweise bitte an die Polizei in ...

