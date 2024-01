POL-UN: Bergkamen - Tempolimit erheblich überschritten

Bergkamen (ots) - Am Mittwoch (24.01.2024) sind bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Burgstraße in Bergkamen-Oberaden eingedrungen. Zwischen 18.00 Uhr und 22.00 Uhr drangen sie gewaltsam durch ein Fenster in das Haus ein und durchsuchten einzelne Räume. Dabei entwendeten sie mehrere Flaschen Alkohol. Zeugen werden gebeten, sich bei der Wache in ...

mehr