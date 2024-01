POL-UN: Bergkamen - Zeugen nach Einbruch in Einfamilienhaus gesucht

Unna (ots) - Wie bereits in unserer Pressemitteilung vom 09.01.2024 berichtet, kam es nach einem Brand in der Falkstraße in Unna zu einem hohen Gebäudeschaden. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65856/5688264 Nach aktuellen Erkenntnissen sucht die Polizei in diesem Zusammenhang eine Person, die am 08.01.2024 gegen 12.45 Uhr in dem betroffenen Haus gesehen ...

mehr