POL-UN: Vermisste Seniorin

Selm (ots) - Bislang unbekannte Täter sind am Dienstag (23.01.2024) gewaltsam in zwei Wohnungen im Nienkamp in Selm eingebrochen. Zwischen 10.15 Uhr und 18.35 Uhr gelangten die Täter durch ein Fenster in die Wohnung. Dort durchwühlten sie alle Räume und entwendeten Schmuck und Bargeld. In eine weitere Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in derselben Straße ...

mehr