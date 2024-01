Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Selm - Mehrere Einbrüche in der Straße Nienkamp und Seilandstraße

Selm (ots)

Bislang unbekannte Täter sind am Dienstag (23.01.2024) gewaltsam in zwei Wohnungen im Nienkamp in Selm eingebrochen.

Zwischen 10.15 Uhr und 18.35 Uhr gelangten die Täter durch ein Fenster in die Wohnung. Dort durchwühlten sie alle Räume und entwendeten Schmuck und Bargeld.

In eine weitere Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in derselben Straße verschafften sich die Täter zwischen 17.20 Uhr und 18.30 Uhr ebenfalls gewaltsam Zutritt durch ein Fenster.

Angaben zu entwendeten Gegenständen liegen bislang nicht vor.

Zu einem dritten Einbruch kam es am Dienstag (23.01.2024) in der Zeit zwischen 18.30 Uhr und 23.00 Uhr. In der Seilandstraße brachen Unbekannte gewaltsam über die Terrasse in ein Haus ein.

Die Täter durchwühlten sämtliche Räume. Auch hier liegen aktuell keine Angaben über entwendete Gegenstände vor.

Zeugen, die etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Wache in Werne unter 02389-921-3420, 921 0 oder per Mail unter poststelle.unna@polizei.nrw.de zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell