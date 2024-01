Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Zeugen nach Brand in Mehrfamilienhaus in der Falkstraße gesucht

Unna (ots)

Wie bereits in unserer Pressemitteilung vom 09.01.2024 berichtet, kam es nach einem Brand in der Falkstraße in Unna zu einem hohen Gebäudeschaden.

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65856/5688264

Nach aktuellen Erkenntnissen sucht die Polizei in diesem Zusammenhang eine Person, die am 08.01.2024 gegen 12.45 Uhr in dem betroffenen Haus gesehen wurde.

Die Person wird wie folgt beschrieben:

- männlich - etwa 19 oder 20 Jahre alt - ungefähr 165 cm groß - rundes Gesicht - südosteuropäisches Aussehen - lockiger, schwarzhaariger Pony - schwarze Jogginghose - olivgrüne Jacke mit schwarzer Sweatshirtkapuze

Wer hat die beschriebene Person am 08.01.2024 in der Zeit zwischen 12.00 Uhr und 15.30 Uhr in der Falkstraße gesehen?

Zeugenhinweise bitte an die Polizei in Unna 02303 921 3120, 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de .

