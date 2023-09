POL-WAF: Ahlen. Widerstand gegen Ingewahrsamnahme

Warendorf (ots) - Ein Supermarkt in das Ziel eines Einbrechers am Wochenende in Ahlen gewesen. Der Täter verschaffte sich am Sonntagmorgen (24.09.2023, 00.11 Uhr) Zugang zu dem Gebäude an der Hansastraße. Hier hebelte der Mann eine Kasse auf, stahl Lebensmittel und flüchtete anschließend über ein Kellerfenster. Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: osteuropäischen Phänotyps, schlanke Statur, 30 bis 40 Jahre ...

