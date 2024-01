POL-UN: Kamen - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Selm (ots) - Bislang unbekannte Täter sind am Donnerstag (25.01.2024) gewaltsam in zwei Häuser in Selm-Bork eingebrochen. In der Zeit zwischen Dienstag (23.01.2024, 17.00 Uhr) und Donnerstag (25.01.2024, 9.00 Uhr) sind die Unbekannten gewaltsam durch eine Terrassentür in ein Haus an der Lünener Straße gelangt. Dort durchwühlten sie sämtliche Räume. Angaben über entwendete Gegenstände liegen aktuell nicht vor. ...

