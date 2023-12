Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Munderkingen - Feuer auf Firmengelände

Am Montag rückte die Feuerwehr in Munderkingen aus.

Ulm (ots)

Gegen 11.15 Uhr rückte die Feuerwehr zu einem Brand auf einem Firmengelände in der Christian-Necker-Straße aus. In einer Halle kam es nach derzeitigen Erkenntnissen wohl zu einem Kabelbrand. Das Feuer griff noch auf gelagertes Brennholz über. Mitarbeiter versuchten noch das Feuer zu löschen. Die eintreffende Feuerwehr konnte den Brand dann vollends löschen. Zu einem Gebäudeschaden kam es nicht. Zwei Mitarbeiter kamen vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf mehrere tausend Euro belaufen.

+++++++ 2522508 (BK)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell