POL-UL: (UL) Ehingen - In den Gegenverkehr geraten

Am Montag wurden zwei Personen bei einem Unfall auf der B492 schwer verletzt.

Der Unfall ereignete sich kurz vor 17 Uhr. Der 46-Jährige fuhr von Blaubeuren in Richtung Ehingen. Kurz vor Ehingen verlor der Fahrer des Volvo die Kontrolle über sein Auto und geriet auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß er mit einem ordnungsgemäß entgegenkommenden VW eines 55-Jährigen zusammen. Der wollte noch nach rechts ausweichen. Das misslang und die Autos prallten zusammen. Durch den starken Aufprall wurden beide Autofahrer in ihren Autos eingeklemmt. Die Feuerwehr musste sie bergen. Rettungskräfte brachten die schwer Verletzten Männer in Krankenhäuser. Auch ein Rettungshubschrauber befand sich im Einsatz. Durch umherfliegende Fahrzeugteile wurde noch der BMW eines 61-Jährigen beschädigt. Der blieb unverletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 60.000 Euro. Der total beschädigte Volvo und VW wurden abgeschleppt. Bis etwa 19 Uhr musste die B492 komplett gesperrt werden und es kam zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Verkehrspolizei nahm den Unfall auf und hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

