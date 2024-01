Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Holzhütte abgebrannt

Unna (ots)

Durch einen Brand einer Holzhütte am Samstagnachmittag (27.01.2024) wurde diese vollständig zerstört.

Gegen 15.50 Uhr wurde die Polizei zu einem Brand einer Holzhütte in einem Waldstück in der Morgenstraße in Unna gerufen.

Ein Zeuge konnte zuvor beobachten, wie drei Jugendliche mit Feuerwerkskörpern und Fackeln hantierten. Aus der Fackel seien Funken geflogen, wenig später habe die Hütte angefangen zu brennen.

Die drei Jugendlichen können wie folgt beschrieben werden:

1. Person: männlich, 15-17 Jahre, dunkle Kleidung 2. Person: Männlich, 15-17 Jahre, dunkle Kleidung, Skituch 3. Person: männlich, 15-17 Jahre, dunkle Kleidung, blaue Haare.

Weitere Zeugen werden gebeten, sich mit Hinweisen an die Polizeiwache in Unna unter der Rufnummer 02303-921-3120 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de zu wenden .

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell