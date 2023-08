Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Einbrecher in Buxtehuder Innenstadt, Wohnungseinbrecher in Buxtehude

Stade (ots)

1. Einbrecher in Buxtehuder Innenstadt

Bisher unbekannte Einbrecher sind in der Nacht von Donnerstag auf Freitag vergangener Woche in Buxtehude in der Kirchenstraße an die Eingangstür eines dortigen Wohn- und Geschäftshauses gelangt und haben diese aufgehebelt. So in das Innere eingedrungen haben der oder die Unbekannten dann dort die Warenannahme eines Bekleidungsgeschäfts durchwühlt. Ob und was dabei entwendet wurde, steht zur Zeit noch nicht fest. Der angerichtete Schaden wird daher zunächst auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Buxtehude unter der Rufnummer 04161-647115.

2. Wohnungseinbrecher in Buxtehude

In der Zeit von Freitag 00 h bis 10:00 h sind unbekannte Wohnungseinbrecher in Buxtehude in der Andersenstraße über den Balkon in eine Wohnung im 1. Obergeschoß eines dortigen Mehrparteienhauses eingebrochen und haben diese nach brauchbarem Diebesgut durchsucht. Auch hier ist derzeit noch unklar ob und was erbeutet werden konnte. Der angerichtete Schaden wird auf über 500 Euro geschätzt.

