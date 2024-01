POL-NOM: Wieder zwei Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Drogen und Alkohol

Uslar (ots) - Uslar (reu.), 37170 Uslar, Wiesenstraße 30, Parkplatz Rewe-Markt, 19.01.2024, 21:00 Uhr -20.01.2024, 09:30 Uhr In der Nacht von Freitag auf Samstag brach ein unbekannter Täter in die Imbissbude auf dem Rewe-Parkplatz in der Wiesenstraße ein und entwendete aus dem Inneren ca. 100 Bratwürstchen, 10 Krakauer und 10 Riesencurrywürste, sowie zwei Schachteln Zigaretten. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 540 EUR. Die Polizei Uslar ermittelt wegen ...

