POL-PPTR: Große Demonstration von Landwirten

Trier (ots) - Nach dem Brandgeschehen in der Straße Weberbach in Trier am Freitagabend, dem 15. Dezember, nahmen Ermittler am heutigen Morgen einen Tatverdächtigen fest. (Siehe unsere Pressemeldung vom 15.12.2023, 23:51Uhr und 16.12.2023,13:15 Uhr) Durch die Ermittlungen der Kriminalpolizei Trier erhärtete sich der Tatverdacht gegen einen im Kreis Trier-Saarburg lebenden 18-Jährigen. Aufgrund eines durch die ...

