POL-DA: Raunheim: Drei illegale Glücksspielautomaten in Lokal/Polizei erstattet Strafanzeige und beschlagnahmt rund 17.000 Euro

Heppenheim/Bergstraße (ots) - Am Dienstag den 26.08.2023 zwischen 16.00 und 20:30 Uhr wurde ein silberner Opel an der linken Fahrzeugseite beschädigt. Das Fahrzeug war ordnungsgemäß auf der rechten Fahrbahnseite in der Herderstraße Höhe Hausnummer 6 in Heppenheim abgestellt. Der Unfallverursacher beschädigte mit seinem Fahrzeug beim Ein- bzw. Ausparken das Fahrzeug des Geschädigten und entfernte sich anschließend ...

